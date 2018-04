Anac aprova compra da Webjet pela Gol

Segundo a Anac, o que foi aprovado foi a gestão financeira da Webjet pela Gol. As operações das duas empresas, porém, continuam separadas até que seja feito um outro pedido de aprovação para a união total das marcas.

A Gol anunciou no início de julho a compra da Webjet, em uma operação de 311 milhões de reais que inclui dívida de cerca de 200 milhões. A transação precisa passar ainda pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Gol voltou à liderança do mercado doméstico de aviação no mês passado, mas se manteve bastante próxima da TAM, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Anac.

De acordo com a agência reguladora, a participação de mercado da Gol avançou de 38,62 por cento em agosto de 2010 para 38,84 por cento no mês passado. A taxa de ocupação da companhia ficou em 69,64 por cento, avanço ante os 67,75 por cento no mesmo mês de 2010.

A TAM, por sua vez, teve sua participação de mercado recuando de 43,14 por cento para 38,37 por cento, na mesma base de comparação. A taxa de ocupação da companhia também cedeu: de 68,83 por cento em agosto do ano passado para atuais 64,27 por cento.

(Reportagem de Leonardo Goy)