Anac autoriza TAM a retomar vendas de bilhetes

SÃO PAULO - A empresa aérea TAM foi autorizada a retomar a venda de bilhetes para voos domésticos desde as 12 horas desta quarta-feira, 1, segundo confirmação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Determinação da Anac da última segunda-feira, 29, proibia a venda até a próxima sexta-feira, 5, mas a normalização das operações da companhia, conjuntamente com a necessidade de aumento na oferta de assentos, levaram a Anac a permitir a retomada da venda de passagens pela TAM.

De acordo com a Anac, a companhia conseguiu normalizar as operação dos voos que estavam atrasados desde o último fim de semana, prejudicando centenas de usuários. Nas últimas 24 horas, a companhia demonstrou ter regularizado suas operações. Atrasos e cancelamentos estão dentro da normalidade do sistema.

A suspensão das vendas nos voos da TAM evitou que os atrasos e cancelamentos da companhia prejudicassem mais passageiros, além daqueles que já haviam adquirido bilhetes. No entanto, algumas rotas, especialmente as de maior densidade, começaram a ter voos esgotados em horários de pico, diminuindo a oferta de assentos aos passageiros.

Segundo a Anac, voos entre Brasília-Congonhas-Brasília; Brasília-Santos Dumont-Brasília e Congonhas-Porto Alegre-Congonhas são exemplos que estão com a oferta de assentos restrita.

Já os acréscimos de voos na malha da TAM continuam suspensos até que seja concluída a auditoria conduzida pela ANAC no centro de operações da empresa, em São Paulo.