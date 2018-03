Anac cobra esclarecimentos da TAM sobre problemas no check-in

Atualizado às 11h57

SÃO PAULO - As filas no setor de check-in da empresa aérea TAM nos principais aeroportos do País ainda continuavam acima do normal por volta do meio-dia desta sexta-feira, 2. Uma pane na conexão da SITA, empresa de tecnologia que presta serviços para a companhia, com o sistema de check-in da TAM impediu a impressão dos cartões de embarque e das etiquetas das bagagens. O trabalho está sendo feita manualmente desde o começo da manhã.

Ao meio-dia, a TAM ainda não tinha previsão sobre quando o sistema eletrônico vai voltar a operar. Os passageiros encontravam disponibilidade apenas no serviço Web Check-in da empresa, que está funcionando normalmente, segundo a TAM. A companhia orienta os passageiros a realizarem o check-in pelo site da empresa (www.tam.com.br), antes de se dirigirem aos aeroportos.

Atrasos. Por causa da falha no sistema, as filas nos aeroportos de maior movimento estão com tempo de espera de quase duas horas, como é o caso no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, segundo informações da Rádio CBN. Entre os 308 voos domésticos, programados para decolar entre as 10h e 11h, 14 foram cancelados e 93 registraram atrasos de mais de meia hora. Já entre as 14 decolagens internacionais previstas para o período, quatro sofreram alteração de horário e nenhum foi cancelada. Em nota, a TAM afirma estar prestando toda a assistência aos clientes e lamenta os inconvenientes causados pela situação.

Direitos do consumidor. De acordo com o diretor de fiscalização do Procon, RenanFerraciolli, os passageiros prejudicados com o atraso têm alguns direitos que devem ser cumpridos pela empresa aérea. "Entre eles está o direito à informação sobre o que está ocorrendo, inclusive por escrito, se o consumidor solicitar", explica Renan.

A legislação prevê, segundo Renan, que a empresa aérea forneça ao passageiro facilidades de comunicação, com ligações gratuitas, quando o atraso for de mais de uma hora. Se o problema ultrapassar duas horas, o passageiro tem direito à alimentação adequada. No caso de o atraso persistir por mais de quatro horas, o cliente tem direito à acomodação em local adequado, traslados e, quando necessário, serviços de hospedagem.

"Quando o atraso passar das quatro horas, o consumidor também poderá pedir o reembolso integral pago pelo bilhete e pelas tarifas, caso desista da viagem. Ele pode também pleitear a indenização pela Justiça", confirma Renan. "Caso a empresa não cumprir o determinado, o consumidor deve procurar o Procon e a Anac para exigir seus direitos", conclui.

Segundo Renan, agentes do Procon estão no Aeroporto de Congonhas, que concentra o maior número de voos da empresa em São Paulo, para fiscalizar a situação e determinar quais providências serão tomadas contra a companhia área.

Anac. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) vai pedir esclarecimentos à diretoria da companhia aérea TAM a respeito dos problemas apresentados durante a manhã de hoje no sistema de check-in eletrônico da empresa nos principais aeroportos do País. Uma reunião está marcada para a próxima segunda-feira, 5.

Em nota divulgada no fim da manhã, a Anac afirma que reforçou suas equipes nos principais aeroportos para verificar a prestação de assistência pela TAM aos passageiros, podendo determinar a suspensão da comercialização de passagens pela TAM para evitar mais transtornos aos passageiros. Ainda de acordo com a nota, a Anac vai instaurar processo administrativo para apurar os fatos, que poderá culminar na aplicação de penalidades.

Abaixo a íntegra da nota da Anac:

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), diante das falhas apresentadas pelo sistema da TAM nesta manhã, reforçou suas equipes nos principais aeroportos do país para verificar a prestação de assistência pela empresa aos passageiros. A Agência está monitorando as operações da empresa e poderá determinar a suspensão da comercialização de passagens pela TAM para evitar mais transtornos aos passageiros. A Agência convocou a direção da empresa para prestar esclarecimentos acerca do problema na próxima segunda-feira, dia 5. A ANAC vai instaurar processo administrativo para apuração dos fatos, que poderá culminar na aplicação de penalidades.