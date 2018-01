Anac é dona de frota com 433 aviões

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) descobriu que é dona de uma frota de 433 aviões, a maioria monomotores usados para treinamento, espalhados por vários aeroclubes do País. A herança do antigo Departamento de Aviação Civil (DAC) será leiloada assim que a agência concluir a formatação jurídica para a venda dos aviões. Segundo a assessoria de imprensa, a Anac está fazendo um inventário das aeronaves, para verificar suas condições de uso e seu valor. Cinco aviões estão no aeroclube de Luziânia. São mantidos no hangar um Ximango, dois Uirapurus, um Aero Boero e um PA 18. Um Uirapuru e o PA 18 estão parados para revisão. Os outros três são usados para treinamento de pilotos. Todos são cedidos pela Anac ao aeroclube. O Ximango foi o último a chegar, há quatro anos. Os recursos obtidos no leilão vão reforçar os investimentos no programa de bolsas de estudos para pilotos. O primeiro programa será implementado nos aeroclubes do Rio Grande do Sul, em março. A Anac oferece bolsas de 75% do valor do curso, que será oferecido para alunos que tenham pelo menos nove horas de instrução anterior. A assessoria esclareceu que a Anac "estimula, incentiva e fomenta" a formação de novos pilotos, mas que não tem interesse em manter os aviões como patrimônio nem em ministrar os cursos.