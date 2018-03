Anac e Infraero treinam 80 controladores para o carnaval Com medo de uma nova crise aérea durante o carnaval, a Infraero e a Agência Nacional da Aviação Civil já começaram a traçar um plano e emergência, informa ao Jornal da Band. A Aeronáutica já treinou 80 controladores que vão ficar à disposição em caso de greve ou de uma possível operação tartaruga durante o feriado. Nesta quarta, uma primeira reunião realizada para tratar da operação do carnaval pontificou como a maior preocupação dos órgãos com o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, responsável por 70% das conexões com o Sudeste. Quando chove, a pista alaga e é interditada. Se acontecer este problema, a alternativa será transferir os vôos para o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e até para o de Viracopos, em Campinas. O movimento nos aeroportos brasileiros no carnaval deve ter um acréscimo de 30% em relação aos dias normais, segundo as estimativas da Anac.