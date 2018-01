Anac facilita identificação de passageiros em vôos domésticos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou nesta segunda-feira, 28, que está facilitando a identificação de passageiros para embarque nos vôos domésticos em todos os aeroportos brasileiros. Segundo a agência, as companhias aéreas estão sendo orientadas a aceitarem cópia autenticada de documento de identidade, desde que tenha foto e esteja em bom estado de conservação, de forma que seja possível a identificação visual do passageiro. Segundo o órgão, a medida já está em vigor e deve contribuir para agilizar o fluxo no check-in dos vôos domésticos durante o Carnaval. A Anac destaca que, para viagens internacionais, permanece a exigência de passaporte original - cópias não serão aceitas, mesmo que estejam autenticadas. Outra orientação da Anac às companhias aéreas é aceitar a Carteira Nacional de Habilitação de motoristas (apenas modelos com foto) mesmo que a validade da habilitação esteja vencida. O órgão explica que a licença vencida para dirigir veículos não invalida a carteira como documento de identidade. A agência justifica que no período de Natal e Ano Novo verificou que entre os problemas ocorridos no check-in, cerca de 70% estavam ligados à identificação do passageiro, ausência de documentação ou documentos irregulares, inclusive de menores de idade.