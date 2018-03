Anac intensifica fiscalização em aeroportos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) começou, nesta segunda-feira, 3, a intensificar a fiscalização nos 14 principais aeroportos brasileiros. A ação da Superintendência de Serviços Aéreos, da Anac, vai até o final do ano. A operação vai começar pelos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, no Tom Jobim, no Rio, e Juscelino Kubitschek, em Brasília. Ao todo, 68 inspetores de aviação civil vão apurar como as companhias aéreas estão agindo em relação ao tratamento dispensado aos usuários em casos de atrasos superiores a quatro horas, cancelamentos de vôo, overbooking e extravio de bagagem. A Anac quer saber também como está a comunicação das empresas aéreas na adequada informação ao passageiro. Os aeroportos de Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Belém (PA), Manaus (AM), Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador(BA), Santos-Dumont (RJ), Vitória (ES) e Confins (MG) também serão fiscalizados.