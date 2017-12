Anac libera venda de vôos de Congonhas com data a partir de 2a A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou uma portaria na noite de quarta-feira liberando a venda de passagens aéreas com saída do Aeroporto de Congonhas com data a partir da próxima segunda-feira. Na véspera, a Anac havia determinado a suspensão por tempo indeterminado da venda de passagens para vôos com partida de Congonhas, na tentativa de regularizar o fluxo de passageiros. Na portaria de número 807, a Anac estima que as operações do aeroporto em São Paulo se normalizem nos próximos dias e que a demanda reprimida de passageiros poderá ser atendida até domingo. A situação nos aeroportos voltou a se agravar na semana passada após o pior acidente aéreo no Brasil, envolvendo um avião Airbus da TAM que deixou cerca de 200 mortos. (Por Fernanda Ezabella)