Anac manda companhias reforçarem equipes no carnaval A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ordenou nesta quinta-feira, em reunião com as principais empresas aéreas do país em São Paulo, o reforço das equipes nos principais aeroportos do País para atendimento aos passageiros durante o carnaval, aumentando ainda os quadros de sobreaviso de pilotos e comissários e das equipes de coordenação de vôos. Determinou ainda que as companhias avaliem a política de vendas de passagens, para que passageiros não sejam impedidos de embarcar durante o feriado prolongado. A agência quer que seja redobrada a atenção ao fluxo de informações entre a central e as bases de cada empresa nos aeroportos, para que as informações aos passageiros sejam prestadas de forma clara e precisa. Nesta tarde, a Anac realizou reuniões com as empresas TAM Linhas Aéreas S.A., GOL Linhas Aéreas S.A., VRG Linhas Aéreas S.A. (nova Varig), Ocean Air Linhas Aéreas e BRA Transportes Aéreos S.A, para que apresentassem documentos e informações que viessem a subsidiar a adoção de eventuais medidas durante o feriadão. Dentre as medidas, o órgão determinou ainda que seja intensificada a fiscalização sobre a prestação de serviços das empresas aéreas nos principais aeroportos do País. A decisão foi repassada Superintendência de Serviços Aéreos e Gerências Regionais, buscando que os transtornos ocorridos nas festas de Natal e fim de ano não se repitam no carnaval. Em janeiro, a agência inspecionou empresas nos aeroportos de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Agora, a fiscalização será feita em 15 aeroportos: Brasília, Rio de Janeiro (Antonio Carlos Jobim e Santos Dumont), de São Paulo (Congonhas e Guarulhos), de Salvador, Recife, Fortaleza, Natal, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Manaus, Belém e Curitiba. O grupo de agentes de fiscalização e inspeção seja integrado por servidores das Seções Aviação Civil (SAC´s), das Gerências Regionais (GERs) e da própria sede da Anac. A agência determinou também o aumento do número de servidores que atendem nas SACs, localizadas nos principais aeroportos.