Anac prepara força-tarefa para evitar transtornos no Carnaval A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deve anunciar na próxima semana a criação de uma "força-tarefa" que deverá atuar em períodos de maior movimentação nos aeroportos, como feriados prolongados, para tentar evitar a repetição dos atrasos e cancelamentos de vôos que ocorreram no ano passado. O primeiro teste da "força" será o Carnaval. A assessoria da Anac não deu detalhes do trabalho que deverá ser feito pelos funcionários da agência. Mas informou que outras entidades que atuam no setor aéreo também deverão manter esquema especial de operação durante o Carnaval. Uma das preocupações do governo é de que surjam novos problemas com o trabalho dos controladores de vôo. O Centro de Comunicação Social da Aeronáutica (Cecomsaer), no entanto, informou que não está sendo montado nenhum plano especial para os controladores. Um porta-voz da Aeronáutica descartou a possibilidade de uma greve ou operação-padrão desses profissionais e disse que problemas como os do ano passado não deverão mais ocorrer. Segundo o Cecomsaer, o número atual de controladores de vôo é suficiente para cobrir todas as escalas de trabalho e ainda manter uma margem de reserva. Isso porque, depois das crises do ano passado, 60 militares da reserva e civis aposentados foram chamados de volta ao trabalho e uma nova turma de controladores se formou no fim do ano. Além disso, foram remanejados controladores para o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo (Cindacta 1), em Brasília, onde era maior a carência de pessoal.