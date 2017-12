Anac proíbe venda de passagens em Congonhas

O governo determinou que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspenda as vendas de passagens aéreas cujos compradores tenham como origem ou destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, até que se normalize a situação no aeroporto. Veja também: Saiba como exigir os seus direitos Saiba como entrar em contato com as empresas Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Segundo fontes do Palácio do Planalto, a suspensão poderá durar até dois dias. Como o aeroporto está enfrentando graves problemas, a idéia das autoridades é a de desafogar, no período de suspensão, o movimento de passageiros que já compraram passagens. Mais cedo, o governo também determinou que os vôos charters e fretados não partem mais de Congonhas a partir deste final de semana. O objetivo do governo, com a suspensão das vendas de passagens, é permitir que sejam atendidos os passageiros que já estão de posse dos bilhetes e realizar os vôos que foram suspensos em razão da crise no setor aéreo.