Anac registra em Brasília mais de 140 reclamações O posto da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, ficou aberto durante toda a noite de ontem. Das 18hs de sexta-feira até a manhã deste sábado, 31, foram registradas mais de 140 reclamações por causa de cancelamento e atrasos nos vôos. Em dias normais, a média é de 20 reclamações. Pelas normas, ao cancelarem os vôos, as empresas são autuadas pela ANAC e têm 20 dias para recorrer. As autuações estão sendo feitas, mas, nesse caso, a tendência é que elas aleguem que não têm responsabilidade pelos atrasos. De qualquer forma, elas são obrigadas a acomodar os passageiros cujos vôos foram cancelados em outros vôos. Se a espera for superior a quatro horas, devem fornecer alimentação. No caso de atrasos ainda maiores, devem garantir hospedagem aos passageiros. No guichê da Infraero, a orientação dada aos passageiros que tiveram vôos cancelados é que procurem as companhias para efetuar as remarcações. Até há pouco, os painéis de informações sobre partidas de vôos do Aeroporto Juscelino Kubitschek mostravam vôos cancelados da Gol com destino a Salvador, Curitiba e Rio de Janeiro. Também indicavam o cancelamento de um vôo da TAM para São Paulo. Todos os guichês estão lotados. Em site, a Gol orienta seus passageiros que "não compareçam aos aeroportos" e que entrem em contato com a companhia pela Central de Relacionamento com o Cliente para remarcações, que serão feitas "sem cobrança de taxas e diferenças tarifárias".