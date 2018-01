Anac rejeita pedidos de impugnação e mantém leilão A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não acatou nenhum pedido de impugnação do edital do leilão dos aeroportos de Guarulhos (SP), Viracopos (SP) e Brasília (DF) e negou os pedidos de adiamento do certame, divulgou a agência em seu site nesta terça-feira.