Anac suspende vôos internacionais da BRA

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou nesta quinta-feira, 18, a suspensão de vendas de passagens internacionais da companhia aérea BRA. Quem comprou bilhetes da empresa para o exterior deverá ser realocado em vôos de outras companhias. A BRA, por meio de sua assessoria, informou que ainda não foi notificada sobre estas determinações. Segundo a agência, a decisão foi tomada por conta de problemas apresentados por um Boeing 767 da empresa usado em viagens para o exterior. Em nota publicada em seu site, a Anac disse que está inspecionando as aeronaves da BRA. Uma delas passa por uma vistoria completa, o "Check C", no Rio de Janeiro, e outra, que teria chegado do exterior com problemas nas turbinas, está sendo examinada em Natal, no Rio Grande do Norte. De acordo com a agência, a BRA poderá retomar as operações para fora do País apenas quando a frota dela estiver em condição de segurança atestada pela Anac ou se a companhia providenciar outros aviões compatíveis com rotas internacionais.