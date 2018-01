Anac vai divulgar nesta terça-feira nova malha da BRA

O presidente da Agência nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanizzi, afirmou nesta segunda-feira, 22, que a entidade vai divulgar, na terça-feira, 23, a nova malha de vôos da BRA, que na sexta-feira solicitou a redução do número de vôos que opera por conta da diminuição de sua frota de aeronaves de 12 de seis. Na semana passada, a Anac proibiu a venda pela BRA de passagens para o exterior porque os dois aviões da companhia usados para esses destinos estão em manutenção. Zuanizzi, no entanto, enfatizou que a BRA tem condições de operar seus vôos no mercado doméstico. A Anac atualmente realiza uma intensa auditoria no sistema de manutenção da empresa, depois de ter constatado um aumento excessivo no número de reclamações feitos pelos usuários por atrasos ou cancelamentos de vôos. A auditoria ainda não tem data para ser encerrada. Zuanazzi também fez uma revisão da estimativa de crescimento do volume de passageiros transportados no País este ano dos iniciais 19% para 17,47%. Ele afirmou que do ponto de vista de oferta de acentos e do fluxo de passageiros transportados no Brasil "não há crise do setor aéreo", que tem se expandido ano a ano desde 2003. Para ele, o maior problema na aviação civil atualmente é a falta de corpo técnico para trabalhar na Anac, principalmente na fiscalização do setor. Zuanazzi participou do XXIV Congresso Nacional da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet).