Anac verificará condições de segurança da Manaus Aerotáxi

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou nesta segunda-feira, 9, em nota, que abrirá um processo administrativo para verificar as condições de segurança operacional da Manaus Aerotáxi. Um avião da empresa caiu no sábado, 7, no município amazonense de Manacapuru, matando 24 pessoas. O prazo de conclusão do processo varia de 1 a 6 meses. "A mais recente auditoria na empresa ocorreu em novembro de 2008 e não foram constatadas irregularidades que comprometessem as operações", segundo o comunicado. Há 6 aviões da Manaus Aerotáxi cadastradas na agência. Trata-se de 2 modelos Turbo Commander, 3 Bandeirante (incluindo o envolvido no acidente) e 1 Xingu. Este último aguarda a liberação do certificado de aeronavegabilidade. A empresa funciona desde 2003 e, até o fim de semana, não registrava acidentes.