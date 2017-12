Análise: caso levanta debate sobre acesso a arma

O ponto mais importante levantado pelo caso é a necessidade de controlar o armamento dos agentes. Quando ele acaba o trabalho, deve deixar a arma no quartel ou delegacia. Se isso não for possível ou for inviável, deveria ser guardada em casa com precauções, por exemplo, arma separada de munição.

+++ Colegas dizem que atirador de Goiânia ameaçava matar estudantes

Outra chave de interpretação é o bullying, problema universal e que deve ser tratado. Mas, se o adolescente não tivesse acesso à pistola dos pais, isso não teria acontecido. Sem arma, o bullying pode levar a brigas ou pequenas confusões, mas não a esse desfecho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ 'Ele mirou em mim, mas não conseguiu', diz colega de suspeito do ataque em Goiânia

Nos Estados Unidos, esse tipo de ocorrência é mais frequente justamente porque o acesso a armas é elevadíssimo. Lá as famílias têm armas e as crianças fazem cursos para aprender a atirar.

*IGNACIO CANO É SOCIÓLOGO E PROFESSOR DA UERJ