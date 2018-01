Análise: Igreja começa a olhar o mundo sem focar na doutrina

O rigor normativo, que agrada a poucos e entristece muitos, era justificado por sua função pedagógica. Normas claras, valores precisos - e a interpretação e aplicação dos preceitos bíblicos fundamentais - se orientavam nesse sentido.

Agora, percebe-se que esse enfoque não está adequado. Uma excessiva preocupação doutrinal ofuscou os próprios valores que se buscava preservar. O novo enfoque se preocupa mais em demonstrar do que em justificar esses valores. Com isso, a Igreja obriga-se a olhar o mundo a partir desse amor, perguntando-se se ele chega às pessoas e como se manifesta em suas relações. Não se nega os valores, o relatório é claro nisso, mas se muda o enfoque de sua aplicação. A proposta não é tão nova assim, mas o caminho é longo e delicado, exige coragem e abertura para o novo, respeito e valorização da tradição. A Igreja sempre avança por sínteses entre o velho e o novo. Parece que o momento é adequado para uma nova síntese com relação à família.

* É COORDENADOR DO NÚCLEO FÉ E CULTURA (PUC-SP)