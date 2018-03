Anastasia formaliza programa de parcerias

O governador reeleito de Minas, Antonio Anastasia (PSDB), assinou decreto que cria o Programa Estadual de Parcerias Sociais Público-Privadas (PSPP). De acordo com governo, as empresas interessadas deverão atender a requisitos técnicos, econômicos, financeiros e jurídicos previstos no decreto e apresentar as razões que justifiquem a parceria. Além de metas e prestação de contas, as empresas deverão apresentar um plano de aplicação dos recursos e o cronograma de desembolso. As ações serão voltadas para as regiões mais pobres de Minas.