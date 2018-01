Anastasia pede envio de Força Nacional a MG por causa de protestos

BRASÍLIA - O governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia (PSDB), pediu nesta terça-feira, 18, ao governo federal o envio da Força Nacional para ajudar na segurança no Estado, por conta dos tumultos provocados pelas recentes manifestações. O governo federal aceitou o pedido e vai enviar 150 homens para o Estado. A informação foi antecipada com exclusividade pelo Broadcast Político, primeiro serviço em tempo real do País na cobertura dos assuntos políticos.

Novo serviço. O novo serviço, lançado nesta terça em Brasília, agrega a cobertura política à experiência e tecnologia do Broadcast, serviço pioneiro no País na cobertura em tempo real, que há 22 anos é líder no serviço noticioso do mercado financeiro. Além das redações de Brasília, Rio e São Paulo e correspondentes, a equipe da Agência Estado foi ampliada para acompanhar as votações, os debates, as decisões e os bastidores do mundo político - minuto a minuto, 24 horas por dia, sete dias por semana.

Tal como no Broadcast, a apuração jornalística será enriquecida pela sinergia entre as redações do Grupo Estado - dedicadas às edições impressas, digitais, rádio e agência. Complementam o cardápio informativo parcerias com serviços especializados, como o Análise Política e o site Migalhas, cuja produção especial para o Broadcast Político, esmiuçando o mundo jurídico, se chamará "Lides".

O novo produto trará também vídeos e um monitoramento do que é veiculado em publicações pelo País e pelo mundo - o Radar da Imprensa. Áudios da Rádio Estadão também estarão disponíveis como complemento às reportagens e notas instantâneas.