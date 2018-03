Anastasia rebate Dilma e reforça o apoio a Serra

Anteontem, Dilma chamou Aécio Neves (PSDB), que deixou o governo do Estado para concorrer a uma vaga no Senado, de "governador exemplar" e falou em dobradinha PT-PSDB para presidente e governador, numa chapa híbrida chamada "Dilmasia" ou "Anastadilma" - junção de seu nome com o de Anastasia. Em 2006, quando Aécio foi reeleito e Lula foi o candidato à Presidência mais votado em Minas, se falava no voto "Lulécio".

Anastasia evitou comentar se a intenção da petista foi pegar carona na popularidade do governo tucano no Estado. "Esse crédito é um patrimônio do nosso partido, do PSDB, e dos partidos aliados, que compõem a nossa base política em Minas, que engloba outros partidos", afirmou. "O herdeiro desse patrimônio será José Serra."