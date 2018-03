Anastasia vence no primeiro turno com 58%, diz Ibope

Pela pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada ontem, Anastasia será reeleito no primeiro turno com 58% das intenções, contra 40% de Hélio Costa (PMDB). Vanessa Portugal (PSTU) e José Fernando Aparecido (PV) aparecem com 1% cada.

Na disputa pelo Senado, o Ibope indica a eleição do ex-governador Aécio Neves (PSDB), com 45% das intenções de voto, e do ex-presidente Itamar Franco (PPS), com 28%. Fernando Pimentel aparece com 22%.