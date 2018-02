Anastasia vira alvo em Minas Gerais

Líder nas pesquisas, o candidato à reeleição Antonio Anastasia (PSDB) foi o principal alvo de Hélio Costa (PMDB), José Fernando Aparecido (PV) e Professor Luiz Carlos (PSOL) no debate promovido ontem pela TV Globo.

Ao mesmo tempo, Anastasia focou suas críticas no governo federal e no peemedebista, que tem em Lula seu principal cabo eleitoral. Alguns dos principais ataques foram dirigidos à construção da Cidade Administrativa, sede do governo mineiro inaugurada neste ano. Anastasia criticou Hélio Costa dizendo que ele faz afirmativas "sem amparo na realidade". /