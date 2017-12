Anchieta corre contra o relógio por uma liminar

Anchieta entra às 8 horas com um pedido de liminar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A diplomação de Neudo está marcada para as 11 horas, no horário de Brasília - que, por conta do horário de verão, equivale às 9 horas em Boa Vista.

Em outubro passado , o candidato do PP perdeu a eleição por 1.759 votos para o tucano no 2º turno. Ciente de que Anchieta tentará se manter no cargo, a defesa de Campos já se preparava para rebater um provável pedido de liminar.

Uma onda de boatos tomou conta dos meios jurídicos em Brasília. Chegou a correr a informação de que os advogados de Anchieta teriam conseguido uma liminar para mantê-lo no governo de Roraima. No entanto, não houve plantão no tribunal durante o fim de semana.

Acusação. O mandato de Anchieta foi cassado na sexta-feira pelos juízes do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Roraima. No processo, os advogados de Neudo sustentaram que o governador usou indevidamente os meios de comunicação durante a campanha para se reeleger.