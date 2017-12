Andaime cai no Market Place e fere 3 pessoas Três pessoas ficaram feridas, no final da noite de anteontem, após um andaime feito de ferro e madeira desabar parcialmente ao lado da passarela do Shopping Market Place, na zona sul da capital. Dois operários ficaram levemente feridos. Uma bombeira, identificada por Leandra, também foi atingida sem gravidade nas costas por um pedaço de madeira quando socorria uma das vítimas. Os três feridos foram encaminhados a hospitais da região.