Anderson Silva estrela campanha nacional contra violência

SÃO PAULO - Os lutadores Anderson Silva e Júnior Cigano, campeões do UFC, e os judocas Leandro Guilheiro e Sarah Menezes, campeões olímpicos, começaram a estrelar nesta quinta-feira, 8, uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) contra os homicídios por motivos fúteis no Brasil, como brigas de trânsito e de bar. A iniciativa, que conta com propaganda na TV, no rádio, na mídia imprensa e em outros meios, faz parte da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp), em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ministério da Justiça.

Com slogans como "Conte até 10. A raiva passa. A vida fica", a ação visa sensibilizar os brasileiros sobre os assassinatos cometidos por impulso, crimes que respondem por entre 25% e 80% dos homicídios dependendo do Estado. Os dados, correspondentes ao período entre 2010 2012, foram fornecidos por 15 estados e pelo Distrito Federal, por meio de secretarias estaduais de segurança pública e do Ministério Público.

Ídolos nacionais e com fama de bons de briga nos ringues e tatames, os atletas foram escolhidos para levar uma mensagem de paz nas ruas. "Quem é da paz não briga" e "Sua vida vale mais que qualquer briga" são outros slogans da campanha.

O material de divulgação inclui jingles de reggae, rap e funk, anúncios para jornais e revistas, ações em mídias digitais, em redes sociais e games. A veiculação ocorrerá de forma gratuita em mais de 26 emissoras de televisão nacionais e regionais, abertas e a cabo, 115 rádios em todo o País, 35 revistas e 40 jornais, além de portais de internet e mídias alternativas, como cinemas, mídia indoor, entre outras.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, também está em produção, em parceria com o Ministério da Educação, uma cartilha educativa para orientar professores sobre como tratar o tema da violência nas salas de aula. O material será distribuído em todo o Brasil a partir de 2013, diz o CNMP.

Estatísticas. De acordo com o Mapa da Violência 2012, divulgado pelo Ministério da Justiça, foram registrados 49.932 homicídios no Brasil em 2010. O número representa média de 26,2 assassinatos para cada grupo de cem mil habitantes, uma das mais altas do mundo. Entre 1980 e 2010, as mortes de jovens com até 19 anos cresceram mais de 370% no país, informa o CNMP.