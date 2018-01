André Gabeh pode ter sido vítima de golpe no Rio O cantor André Gabeh, de 28 anos, que participou da primeira edição do programa Big Brother Brasil, da TV Globo, teria sido vítima do golpe "Boa noite, Cinderela", na madrugada de ontem. Segundo a Polícia Civil, um acusado foi detido quando deixava o prédio do cantor, em Copacabana, onde ele mora sozinho, levando uma bolsa com objetos e dinheiro supostamente roubados do apartamento. Ainda de acordo com a polícia, Gabeh foi encontrado dormindo. Policiais afirmaram que o cantor foi visto na noite de sexta-feira saindo acompanhado da boate gay Le Boy, em Copacabana. Pela manhã, um vizinho teria desconfiado da movimentação no apartamento de Gabeh e chamado a Polícia Militar. O caso foi registrado na 21.ª Delegacia de Polícia, em Copacabana. Policiais subiram ao apartamento, onde encontraram o cantor dormindo, supostamente ainda sob efeito de medicamentos. Ele foi levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona Sul. No início da tarde, a assessoria de imprensa do hospital informou que o estado de saúde de Gabeh era bom, mas não havia previsão de alta. Ele receberia a visita de parentes no início da tarde, ainda segundo o hospital, que não informou se o cantor havia sofrido agressão. "Desde criança, ele tinha uma certeza: seria cantor. Atualmente, dá aulas de canto numa escola de música no Rio de Janeiro e faz parte da Libido Cover Band, que se apresenta em boates e festas. André foi criado em Cascadura, no Rio, e hoje mora sozinho em Copacabana.