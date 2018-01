Angela Bismarchi incorpora gueixa no desfile da Porto da Pedra

A modelo Angela Bismarchi, rainha de bateria da Porto da Pedra, faz mistério sobre a plástica que fez nos olhos para entrar na avenida caracterizada como um japonesa. A escola de samba tem como enredo os 100 anos da imigração japonesa e a rainha da bateria entra com a fantasia de gueixa. Veja Também: São Clemente foi a 1ª a desfilar na Sapucaí Censurada, Viradouro promete 'arrepiar' Saiba como foram os desfiles em SP no 2º dia Saiba como foram os desfiles em SP no 1º dia Veja as melhores imagens dos desfiles em SP Qual escola de samba será campeã em SP? Qual escola de samba será campeã no Rio? Tudo sobre as escolas de SP e os sambas Tudo sobre as escolas do Rio e os sambas As melhores imagens do Carnaval pelo Brasil Angela já fez 41 cirurgias plásticas - o que a colocou no Ranking Brasil, que é Guinness brasileiro. Ela aumentou o seios de 350 ml para 400 ml. E colocou um fio de náilon para puxar os olhos e ficar parecida com uma oriental. O enredo da escola é 100 anos da imigração japonesa - tem pagode no Maru. Os destaques do primeiro dia do carnaval carioca são Mangueira e Viradouro, as duas últimas escolas a passarem pelo Sambódromo. A verde-e-rosa viveu um pré-carnaval complicado. A agremiação foi muito criticada por não escolher um enredo homenageando o compositor Cartola, que faria 100 anos em 2008. Depois, vieram as notícias relacionando a escola ao tráfico de drogas no Morro da Mangueira. Na avenida, os mangueirenses prometem dar a volta por cima. A cantora Alcione já avisou: "A Mangueira está acima do bem e do mal. O que importa é o samba. O resto é o resto."