Angra celebra missa em memória das vítimas de deslizamento Missa de Sétimo dia em memória das vitimas do deslizamento de terra na Enseada do Bananal, na Ilha Grande e no Morro da Carioca em Angra dos Reis, no sul fluminense. A missa foi celebrada no Largo da Bica da Carioca, no centro de Angra.