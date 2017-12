Anhangüera, Bandeirantes e Dutra têm lentidão nesta terça Os motoristas que utilizavam o sistema Anhangüera-Bandeirantes e a Rodovia Presidente Dutra para chegar a São Paulo na manhã desta terça-feira, 13, encontravam trânsito lento nas duas estradas, devido ao excessos de veículos. Na Rodovia dos Bandeirantes, a lentidão ia do Km 21 ao 13, às 8 horas; já na Anhangüera, o motorista enfrentava congestionamento entre os quilômetros 13 e 11. A AutoBan também registrava lentidão na altura do Km 95, em Campinas. A Rodovia Dutra apresentava vários trechos de lentidão em seus dois sentidos. No sentido São Paulo, o congestionamento na pista lateral era registrado entre os quilômetros 221 e 222. Em Guarulhos, o trânsito ficava lento por três quilômetros na altura do Km 219, na pista sentido Rio de Janeiro. Em São José dos Campos, havia três quilômetros de congestionamento, no Km 147 da pista são Paulo. Marginal Às 6h30 da manhã, o motorista que seguia pela pista local da Marginal do Tietê no sentido Lapa-Penha enfrentava mais de 8 quilômetros de lentidão, entre as pontes Atílio Fontana e das Bandeiras. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a causa do acúmulo de carros na via local foi o atraso na liberação da pista expressa próximo à Ponte das Bandeiras. Naquele trecho, durante toda a madrugada e até as 6 horas, ocorreram obras de recapeamento. A chegada às marginais pelas rodovias Anhangüera, Bandeirantes e Castello Branco também foi prejudicada.