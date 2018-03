Anísio da Beija-Flor é preso novamente no Rio pela PF

SÃO PAULO - O bicheiro e patrono da escola de samba Beija-Flor, Aniz Abrahão David, conhecido como Anísio, foi preso na manhã desta terça-feira, 13, durante operação da Polícia Federal, que tem o objetivo de prender a cúpula do jogo do bicho no Rio, de acordo com a assessoria de imprensa do órgão. Outras sete pessoas foram detidas. Os nomes ainda não foram divulgados.

Anísio foi preso em janeiro deste ano, em Copacabana, na zona sul do Rio, dois dias após o Tribunal de Justiça revogar o habeas corpus que garantia a liberdade dele. Além dos crimes ligados a contravenção, Anísio foi preso em flagrante por formação de quadrilha armada, pois estava acompanhado por um policial civil armado que fazia sua segurança. O contraventor teve a prisão preventiva suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça na semana passada.