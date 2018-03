Ano eleitoral faz de SP 3º no ranking de invasões O Movimento dos Sem-Terra (MST) usou o "abril vermelho" do ano eleitoral para engrossar o número de famílias dispostas a lutar por terra no interior paulista. Com 11 propriedades rurais invadidas, o Estado subiu para o terceiro lugar no ranking de invasões no País, atrás de Pernambuco e Bahia. No "abril vermelho" de 2009, o Estado era apenas o sexto.