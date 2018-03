Ano-novo teve mais passageiros que o Natal, informa a Anac Levantamento realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e divulgado nesta quinta-feira, 4, mostra que o volume de passageiros embarcados em vôos nacionais e internacionais no fim de semana do Ano Novo, de 29 a 31 de dezembro de 2006, foi cerca de 40% superior ao do Natal, entre os dias 23 a 25 de dezembro. De acordo com a Anac, foram transportados 410,447 mil passageiros, contra 293,525 mil (passageiros) no Natal. Segundo a agência reguladora, no período do ano-novo foi registrada queda de mais de 50% na média de vôos atrasados e cancelados em relação ao período do Natal. A média de atrasos no Natal foi de 33,9% e de cancelamentos foi de 11,7%. Para evitar que os problemas de cancelamentos e atrasos registrados no feriado de Natal se repetissem no Ano Novo, a Anac promoveu um plano de emergência que proibia alterações e cancelamentos de rotas e horários das companhias aéreas, impedia a prática de overbooking (venda de passagens acima da capacidade da aeronave) e limitava os fretamentos (vôos charter). A agência promoveu a criação de uma Força Tarefa com a função específica de fiscalizar os aeroportos, de forma que todos os passageiros que compraram bilhetes conseguissem embarcar. Os resultados foram positivos. As ações fizeram com que o percentual de atrasos fossem reduzidos para cerca de 10%, chegando a 1,7% e 2% no último dia de 2006 e no primeiro dia de 2007, respectivamente. A Anac informou nesta quinta-feira, 4, pela manhã que continuará monitorando as empresas aéreas, principalmente em dias de maior volume de tráfego, como no feriado de Carnaval. A Anac declarou ainda ter registrado 1,684 mil reclamações nos aeroportos do País, no período do Natal. Desse total, 1,526 mil referiam-se a atrasos de vôos e outros 158 motivos foram relacionados à prática de overbooking, cancelamentos, danificação e extravio de bagagem e mau atendimento. O número total de reclamações caiu para 83 durante o feriado do réveillon. Nestes dois períodos de feriado prolongado, 703,972 mil passageiros circularam pelos aeroportos do País em vôos domésticos e internacionais. Os dados têm como base informações coletadas junto às cinco maiores companhias aéreas nacionais - TAM, Gol, Varig, BRA e OceanAir. Segundo o levantamento, a TAM foi quem transportou o maior número de passageiros, de 23 a 31 de dezembro do ano passado - em que registrou um total de 398,200 mil. Em seguida aparece a Gol, com 233,091 mil passageiros transportados no período. A Varig registrou 29,500 mil passageiros, seguida pelas BRA (28,457 mil) e OceanAir (14,724 mil). O balanço de final de ano da Anac informou também que durante o período do Natal de 2006, a Gerência Geral de Fiscalização de Serviços Aéreos da agência disponibilizou 29 fiscais para reforçar a equipe já existente nas gerências regionais dos aeroportos de Cumbica (Guarulhos), Congonhas (São Paulo), Juscelino Kubitschek (Brasília) e Tom Jobim (Rio de Janeiro), responsáveis pelo maior volume de passageiros embarcados. Já no período de Ano Novo, 18 agentes efetuaram o trabalho de reforço de fiscalização.