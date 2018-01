Ano termina com decreto de emergência em 234 cidades do RS

Desde o dia 13 de novembro, início das fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul, já chegou a 234 o número de municípios gaúchos que decretaram estado de emergência, segundo dados da Defesa Civil do Estado.

As últimas três cidades a declararem emergência, no dia 30, foram Itapuca, Chuvisca e Tapera. Novembro foi o mês mais chuvoso da história em algumas cidades gaúchas. Nesta sexta-feira, 1, o dia deve ser de sol e calor em grande parte do estado.

Há chance de chuva apenas em pontos isolados do noroeste e na divisa com Santa Catarina. Para a capital Porto Alegre, a previsão é de sol entre poucas nuvens e máxima de 29°C.