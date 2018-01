Samarco já havia registrado três vazamentos de minério

Atualizado às 13h20

BELO HORIZONTE - Antes do colapso da barragem da Samarco em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, em 5 de novembro, a mineradora havia registrado ao menos outros três rompimentos de estruturas em sua unidade no município. Conforme o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Ferro e Metais Básicos de Mariana (Metabase), as rupturas ocorreram na canalização que transporta minério de ferro da planta para o Espírito Santo, de onde é exportado. A informação foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo nesta quarta-feira, 2.

Apesar de ser diferente da lama que vazou no desastre de Mariana, o minério de ferro também tem impacto ambiental. No último vazamento no mineroduto, ocorrido em 2006, segundo o diretor executivo do sindicato, Sérgio Moura, um córrego em Barra Longa, município a cerca de 60 quilômetros de Mariana, foi atingido. O primeiro foi em meados da década de 80. "Em barragens, até o dia 5, nunca havíamos tido vazamento", afirma Moura.

A Samarco tem três minerodutos utilizados no escoamento da produção para o Espírito Santo. O que apresentou os problemas, conforme o diretor do sindicato, é o da década de 70. Os outros dois foram construídos em 2008 e 2014. Cada um tem capacidade para o transporte para escoar cerca de 40 mil toneladas de minério de ferro por dia.

A reportagem aguarda retorno de contato feito com a assessoria da Samarco.

