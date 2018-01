Antigo Fura-Fila ganha duas estações hoje O Expresso Tiradentes (antigo Fura-Fila) ganha hoje mais duas estações: a Alberto Lion, no Cambuci (zona sul), que chegou a ser prometida para dezembro passado, e a Dianópolis, na Vila Prudente (zona leste). A operação começa à tarde, após visita do prefeito Gilberto Kassab (DEM) e do governador José Serra (PSDB).