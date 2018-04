ANTT reajusta em 8,19% tarifas de linhas semi-urbanas

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou reajuste de 8,19% para as linhas semi-urbanas de transporte rodoviário de passageiros. O aumento passará a vigorar a partir da zero hora de domingo, 27. A resolução foi publicada nesta sexta-feira, 25, no Diário Oficial da União. O reajuste, segundo a ANTT, é decorrente da variação de 6,2% nos preços dos insumos nos últimos 12 meses, acrescido de 1,87%, relativo a aquisição de novos veículos para a prestação do serviço. Em nota, a ANTT afirma que a o reajuste foi influenciado principalmente pelo aumento de preços do óleo diesel, que no período foi de 9,85%. O diesel, segundo a ANTT, representa um terço do custo operacional total do sistema. O último reajuste, concedido em julho do ano passado, foi de 4,67%. As linhas semi-urbanas são aquelas com extensão de até 75 quilômetros, ligando os estados. O Distrito Federal concentra cerca de 90% destas linhas devido a sua proximidade com os estados de Goiás e Minas Gerais. A maior tarifa segundo a ANTT, passará de R$3,95 para R$4,30 e a menor de R$ 0,95 para R$1,00.