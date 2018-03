Anunciada MP que pune com demissão quem violar sigilo Para reduzir o impacto do resultado da investigação da Receita em Minas, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou ontem medida provisória que pune com demissão por justa causa o servidor que invadir dados fiscais dos contribuintes. A medida, que entra em vigor hoje, não atinge os funcionários que invadiram sigilo de Eduardo Jorge e da filha e genro do candidato José Serra.