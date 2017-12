Ao menos 12 escolas de Teresópolis estão sem aulas nesta segunda

São Paulo, 9 - Ao menos 12 escolas de Teresópolis, na região serrana do Rio, estão sem aulas nesta segunda-feira, 9, segundo informações da Prefeitura do município. Por conta do temporal da última sexta-feira, 6, 10 escolas municipais foram alagadas e duas funcionam como ponto de apoio para alojar as famílias desabrigadas, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação do município.

Uma relação das escolas que deverão ser liberadas para os alunos deve ser divulgada até 13h desta segunda.. Os pais e responsáveis podem obter informações sobre aulas na rede municipal de ensino pelos telefones (21) 2742-8196 ou (21) 3643-1826, da Secretaria Municipal de Educação.

Vistorias. As equipes da Defesa Civil de Teresópolis e da prefeitura fazem vistorias em imóveis, desde o início da manhã desta segunda-feira, nos bairros atingidos pelas chuvas, entre eles Fonte Santa, Rosário, Perpétuo, Pimentel, Quinta Lebrão, Santa Cecília, Vargem Grande, Meudon, Jardim Meudon e Vale da Revolta. Um balanço sobre a vistoria deve ser divulgado à tarde.

Doações. A Prefeitura de Teresópolis solicita doações para as pessoas atingidas pelas fortes chuvas de sexta-feira, como colchonetes, fraldas infantis e geriátricas, toalhas, água e alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues no Ginásio Pedrão, na Rua Tenente Luiz Meirelles, 211, no bairro Várzea.