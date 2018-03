Ao menos 400 pessoas continuam desaparecidas na região serrana do Rio

atualizado às 15h45 de 23/01

RIO - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Programa de Identificação de Vítimas (PIV), já contabiliza 400 pessoas desaparecidas na região serrana do Rio, em decorrência das chuvas.

De acordo com o MP, as informações registradas por parentes e amigos são checadas com dados de hospitais e IML. Com 195 desaparecidos, Teresópolis lidera a lista. Em Nova Friburgo, 134 pessoas ainda não foram encontradas. 32 moradores desapareceram em Petrópolis, 4 em Sumidouro, 3 em Bom Jardim, um São José do Vale do Rio Preto e 31 pessoas ainda não foram encontradas em localidades não informadas.

* Veja abaixo a relação parcial dos desaparecidos:

ADÃO PATRICK SOUZA DE CARVALHO

ADRIANA BALONECKER CIRINO COELHO

ADRIANO JOSE MONTEIRO

ADRIELE MORAES

ALBANO SELLIS

ALDENIR JOSÉ DA SILVA

ALESSANDRA CÂMARA DE OLIVEIRA

ALESSANDRO SANTOS PEREIRA

ALEXANDRINHO TEXEIRA JÚNIOR

ALINE DE ALMEIDA SILVA

ALINE TARDI DA SILVA

AMANDA DE MIRANDA CARVALHO

AMARILDO BRAVO

ANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA

ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES

ANA CLARA MOURA DE OLIVEIRA

ANA GABRIELA WERNECK DA SILVA

ANA GABRIELE MOREIRA DA SILVA

ANA LÚCIA

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA

ANA PAULA RAMOS FERREIRA

ANA TEIXEIRA RAMOS

ANDERSON DA ROSA SILVA JUNIOR

ANDREIA TARDI DA SILVA

ANELMA MONTEIRO DE SOUZA

ANGELA CIQUEIRA DA SILVA

ÂNGELA CRISTINA MOREIRA LESSA

ANGELE LOPES MARIA

ANGELO

ÂNGELO LOPES MAIA

ANTONIO BARBOSA FILHO

ANTONIO BARROCO DA SILVA FILHO

ANTONIO CAMELO DA SILVA

ANTÔNIO CARLOS LIPPI DA SILVA

ANTÔNIO CARLOS MULLER FRANCISCHIN

ANTONIO EVALDO R. FREIRE

ANTONIO MARQUES DA SILVA

ANTÔNIO PAULO SANTOS NUNES FERREIRA

ARLETE COSTA DA SILVA

ASSIS CARLOS FAGUNDES

AURÉLIO DA MOTTA PAIVA

AXEL ERTHAL DE CARVALHO

BARBARA RIBEIRO CAIFMAN SILVA

BETINA RIBEIRO CAIFMAN SILVA

BIANCA RIBEIRO CAIFMAN SILVA

BRENDA APARECIDA DA SILVA VIEIRA

BRUNA WEINECK

BRUNA WERNECK DE BARROS MOREIRA

BRUNO C MARTINS

BRUNO ROBERTO DA SILVA

CAETANA DA COSTA TARDIN

CAIO RODRIGO

CARLOS ALBERTO DE CARVALHO ESTEVES

CARLOS DA SILVA RIBEIRO SILVA

CARLOS HENRIQUE ARAÚJO

CARLOS HENRIQUE MENDES

CARLOS JOSIVAN LAURINDO

CARLOS ORLANDO ANDRADE DA SILVA

CARLOS REINARD KOHFER

CARMELITA FERREIRA DE QUEIROZ

CARMEN MAGALHÃES

CAROLINE AMORIN DA SILVA

CAROLINE DA SILVA B. DE OLIVEIRA

CAUAN DUTRA DE PAIVA

CECILIA DE SOUZA

CELIA MACHADO DA SILVA

CELIA TARDI DA SILVA

CILENE SOUZA CUNHA

CÍNTIA CARNEIRO DE MELO

CIRO FRANCISCO DA SILVA

CLAUDIA

CLÁUDIA CRISTINA MUNT MIRANDA

CLAUDIA MARCIA

CLAUDIA SILVA CRUZ

CLÉA ESMERALDA BARBOSA

CLEBER SOUZA PECLES

CLÉBIO FROTTÉ PIMENTEL

CLEDIR ROSA DA SILVA

CLEIDIR DA SILVA

CLEIR SOARES DE SOUZA

CLEITON LOPES BORGES

CONCEIÇÃO DA SILVA BASÍLIO

CREUZA MENDES

CRISTOVAL BOTELHO LOPES

DAIANA MENDES CHAGAS

DANIEL AMORIM DA SILVA

DANIEL DE OLIVEIRA LOURENÇO

DANIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

DANIELA CARDOSO GOMES

DANIELMA CARDOSO GOMES

DARLENE SOUZA CHUNHA

DAVI

DAVI DA SILVA VIANA

DAYANE MATTOS

DEJANINE DA SILVA

DELIO FERNANDO PEREIRA

DENISE SOUZA

DIANA LOPES RODRIGUES

DIANA MENDES CHAGAS

DILCEMAR CASTELO BRANCO

DILZA PACCHINI

DJALMA JOÃO DOS SANTOS

DJÃO DIAS VAZ DA SILVA

DOLORES RODRIGUES PAIVA

DULCINEA CANTO DA SILVA

EDGAR CUSTODIO FARIA

EDLA MARQUES DO AMARAL PIMENTA

EDMUNDO MACHADO NOGUEIRA

EDNA APARECIDA DA SILVA

EDRIANO LOURENÇO DA SILVA

EDSON BARBOSA DA SILVA

EDUARDO DE OLIVEIRA

EDUARDO FLORENTINO DE BRITO

EDUARDO MARTINS

EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

ELAZI ALVES

ELECYR DA ROSA PINHO

ELIETE PEREIRA CAMPOS

ELISANGELA COSTA E SILVA

ELIZANGELA

ELOA AFONSO MATHIAS

ELTON

ELZA DA CRUZ SANTOS

ELZA DA SILVA SOUZA

EMÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA

EMILIANA OLIVEIRA DA SILVA

ENI FONSECA DA SILVA

ENI FRANCISCA DA SILVA CUNHA

ERIK RANGEL DUARTE

EVA ROSA DA SILVA LIMA

EVANDRO CORREIA RIBEIRO

EVELYN RANGEL DUARTE

FABIANO

FÁBIO LAMBLER DO ESPIRITO SANTO

FELIPE BARBOSA SIESS JR.

FILOMENA FELIX DE OLIVEIRA

FLAVIA DE PAULA

FLÁVIO FERREIRA DA SILVA

FLORENTINO RODRIGUES FERREIRA

GABRIELE MARTINS

GENY LOPES XAVIER

GERALD MONTEIRO OLIVEIRA

GESI QUEIROZ LOUVISE

GESSI CARLOS

GETÚLIO SIQUEIRA LIMA

GIOVANNA RIBEIRO CAIFMAN SILVA

GISELE COELHO BARBOSA

GUILHERME AMORIN DA SILVA

GUIOMAR BORGES CARNEIRO

GUSTAVO CUNHA DE SOUZA

GUSTAVO RIMES

HELENA ALVES FONTES

HÉLIO RICARDO LIMA DA SILVA

HELIO RODRIGUES DE PAULA

HERCÍLIO VIANA DA SILVA

HERODIAS MACHADO DE MORAES

HIASMIM DUTRA DE PAIVA PFISTER

HUGO AMARAL

IARA DA SILVA CARNEIRO

IDAIR DE SOUZA GUERRA

IGOR RODRIGUES DA SILVA

ILDA MIRANDA MARQUES

IRACEMA MURR

IRANI DA SILVA LEITE

ISAAC AFONSO VIEIRA

ISAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS AFONSO

ISAÍAS

ISAQUE DA SILVA

ISRAEL MENDES TELLES

IVAN DEOLINDO DA SILVA

IVANA MENDES PINA

JAMES ROBERT BRABNER

JAMILTON RODRIGUES DE AGUIAR

JESUSLAINE REIS PAIVA

JOÃO ALEX

JOÃO BATISTA DA SILVA

JOÃO BATISTA INEZ

JOELMA MARQUES DA SILVA

JOICIANE SILIBRI CUNHA

JONAS FERNANDES COELHO

JORGE DE FREITAS RIBEIRO

JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA

JOSÉ CARLOS BALBINO

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

JOSÉ CARLOS DE SOUZA

JOSÉ CARLOS MENDES

JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

JOSÉ DA SILVA

JOSE DE SOUSA

JOSÉ FERREIRA DA SILVA

JOSÉ JOÃO HERDY

JOSÉ LISBOA

JOSÉ MARIA DE SOUZA

JOSE MARIANO

JOSÉ MAURÍCIO VIEIRA

JOSÉ NILSON MENDES

JOSÉ TATAGIBA

JOSEANE MATTOS

JOSELDA DOMINGUES BENTO

JOSELIO COELHO BARBOSA

JOSIEL NUNES SÁ

JUACILE BARROSO DE AZEVEDO

JUAN FERREIRA

JUAREZ SHUENCK DA SILVA

JUCINEI GUEDES DA SILVA

JULIANA CONCEIÇÃO DE MEDEIROS

JULIANA COSTA ALMEIDA

JULIANO DA SILVA RIBEIRO

JULIANO DE FREITAS ANDRE JUNIOR

JUSSARA AURELINA DA SILVA

JUSSARA PINHEIRO DA ROSA SILVA

KAILANI DE OLIVEIRA SILVA

KÁTIA ALMEIDA DE OLIVEIRA

KÁTIA CANTO DE CASTRO

KAUA RODRIGUES LOPES

LAIS DA SILVA CARDINOT

LAYO BARROS LIPPI

LEANDRO DOS SANTOS CUNHA

LEANDRO MAURAT RAMOS

LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS AFONSO

LEONARDO VICTOR DA COSTA SHUAB

LETICIA DA ROCHA M. RAMOS

LILEM DA CONCEIÇÃO

LIZABEL LUIZA SIQUEIRA

LOUDES COUTINHO PERRUT

LUANA

LUANA COSTA ALMEIDA

LUCAS DA SILVA COSTA

LUCIA ELEIA PEREIRA

LUCIA LOPES LRA HERDY

LUCIA RIBEIRO

LUCIENE DOS SANTOS

LUCINÉIA PEREIRA

LUDIMILA ERTHAL

LUGDERO GODINHO RAMOS

LUIS ANTONIO INEZ

LUIS CARLOS DE SOUZA

LUIZ CARLOS ALVES MOREIRA

LUIZ CARLOS DALIA DE JESUS

LUIZ CARLOS GOMES VERMELINGER

LUIZ DIAS WALLARDN

LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRÉ

LUIZA HELENA SOUZA ARAÚJO

LUZ CARLOS DE SOUZA

MACILENE PEDRO MINEIRO

MAGNO RAMOS FERREIRA

MAIARA DE OLIVEIRA SANTOS

MANOEL CANTO DE OLIVEIRA

MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO

MANOEL PEREIRA

MANOEL RODRIGUES FRANCO

MARCELA MARIANO

MARCELO AMORIN DA SILVA

MÁRCIO ANTÔNIO GREGÓRIO DE SOUZA

MARCIO OTAVIO FERNANDES

MARCOS AURELIO MONTEIRO

MARCOS FURTADO

MARCOS JEFFERSON DE LIMA SILVA

MARCOS VINICIOS AMARANTE DE OLIVEIRA

MARGARETH

MARI

MARIA AMELIA ALPINO MORAES

MARIA ANGÉLICA MAIA DE OLIVEIRA

MARIA APARECIDA VIEIRA

MARIA AUGUSTA TEIXEIRA PINHEIRO

MARIA AUXILIADORA QUEIROZ

MARIA BARBARA RAMOS

MARIA BÁRBARA RAMOS DE OLIVEIRA

MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA LOURENÇO

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MILHORAENS

MARIA DA GLÓRIA ÂNGELO BOUSQUET

MARIA DAS GRAÇAS ALVES

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA

MARIA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO

MARIA DE FÁTIMA

MARIA DE FÁTIMA GREGÓRIO PASSOS

MARIA DE FÁTIMA SANTOS PEREIRA

MARIA DE FÁTIMA TARDIN

MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA AFONSO

MARIA DE LOURDES ANDRÉ

MARIA DE OLIVEIRA SILVA

MARIA DO CANTO ACKLEY

MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO

MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS

MARIA EDUARDA MACIEL JESUS

MARIA FURTADO

MARIA GENÉSIA DA SILVA CARVALHO

MARIA JOSÉ DA SILVA

MARIA JOSE DE SOUZA

MARIA JULIA DA SILVA MELO

MARIA LUIZA TARDIM

MARIA MADALENA DOS SANTOS

MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA

MARIA OLIVEIRA SILVA

MARIA PAULA DE JESUS GOMES

MARIANA CRISTINA

MARIANA GARCIA BARBOSA

MARIANGELA DA SILVA

MARIARA DE OLIVEIRA DE CARVALHO

MARIETA PENHA PEREIRA

MARITZA DE SOUZA CORREIA

MARTA BRAVO GONÇALVES

MARTA COSTA ALMEIDA

MARTA HELENA G. DA PONTE

MATEUS BRITO OLIVEIRA

MATEUS CANTO DA SILVA

MATHEUS

MAURICIO MARQUES DA SILVA

MAURILIA MENDES

MAXIMILIANO DE SIMAS

MAYCON COELHO FERRAZ

MAYCON NOGUEIRA CUNHA DA SILVA

MAYRON DE JESUS PAULA

MIKSON GUIMARAES OLIVEIRA

MOISES DA SILVA

MONACO GAMA E SILVA

MONALISA CARDINAL NUNES FERREIRA

MONICA ANGELO DE SOUZA MADUREIRA

NADIR CASTORINA SIQUEIRA

NATALI SOUZA CUNHA

NATALIE BALONECKER ANDRADE

NILO LEITE SEBASTIÃO

OSMAR DA SILVA

PABLO HENRIQUE MARQUES DO AMARAL PIMENTA

PATRÍCIA PEREIRA

PAULO JOSE DEMIER

PAULO SÉRGIO NUNES SÁ

PEDRO FELIPE HONORATO DOS SANTOS

PEDRO HENRIQUE DA SILVA ANDRE

PERGFENTINO PAULO MARTINS

PROCÓPIO CASTELO BRANCO

RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA

RAFAEL FERREIRA SOARES

RAFAEL TEIXEIRA SOARES

RAFAELA BARBOSA DE ALMEIDA

RAIANE MURAKAMI DA COSTA

REBECA OLIVEIRA SILVA

REGINALDO JOSÉ DOS SANTOS

REINALDO RODRIGUES DE AQUINO

RENATA FERREIRA

RENATO DOS SANTOS

RENATO FARIAS BACHINI

RENILDO RODRIGUES DE AQUINO

RITA APARECIDA LOPES BARBOSA

RITA DE CASSIA

ROBERT

ROBERTO LISBOA

ROBERTO NUNES ROCHA

ROBERTO SAMPAIO CABRAL

ROBSON DE PAULA ALMEIDA

RODRIGO

RODRIGO DE ARAUJO

RODRIGO DE ARAÚJO

RODRIGO RUNFINO DOS PRAZERES

ROGÉRIA DA CUNHA EUCLIDES

ROMILDO OUVERNEY

RONIS FRANCISCO DA SILVA

ROSA LISBOA

ROSA PACCHINI

ROSA RABELLO CASTELO BRANCO

ROSANA DA ROCHA HENRIQUE

ROSÂNGELA GRACIELE DA ROCHA MAGALHÃES

ROSELI RAMOS FERREIRA

ROSELY DE ARAÚJO

ROSEMERE SOUZA

ROSILENE DE ARAÚJO

RUTH ANGELO SOUZA

SABRINA DA SILVA

SABRINA PEREIRA RANGEL

SAMANTA APARECIDA NOGUEIRA GRANITO

SANDRA DA SILVA MENDES

SARA AFONSO VIEIRA

SARA REBOUL

SEBASTIÃO AZEVEDO

SÉRGIO BRAGA FERREIRA TAVARES

SIFRORA DOS SANTOS PEREIRA

SILAS RAMOS LOPES

SILVIA REJANE PEREIRA DA SILVA

SIMONE APARECIDA DA COSTA

SIMONE SIQUEIRA CORREA REIS

SOLANGE CASTELO BRANCO DE ALMEIDA

SOLANGE DE SOUZA CASTRO

SOLENE DE SOUZA

SÔNIA CRISTINA DOS SANTOS

SÔNIA DE JESUS

SÔNIA MURR AZEVEDO

SULAMITA DA SILVA

SUZETE LAURINDO DA SILVA

TAÍS REGINA DA SILVA ANDRÉ

TAMIRES GARCIA DE JESUS

TÂNIA ELIONAI BRAGA GOMES

TARCISIO PECLES

TATIANE FREZZ

TELMA CLARO MARTINS

TERESA CRISTINA DE JESUS VIDAL

TERESA DE FÁTIMA RIBEIRO PINHEIRO

THYNA NARCISO

VALDECI CARMO ARAÚJO

VALTER INÁCIO DA SILVA

VANESSA SOUZA PECLES FERREIRA

VICENTE JOSE DA COSTA CAÇADOR

VICTOR HUGO ROCHA

VILMA SANTOS ROCHA

VIRGÍNIA

VITOR RODRIGUES DE SOUZA

VITÓRIO BITENCOURT MIRANDA

WAGNER CALDAS CANELLAS

WALDEMYR MARIA NEVES

WALTER FERNANDES DA SILVA

WANDERSON CARDOSO GOMES

WELLERSON DA SILVA

WESLEY SOUZA CHUNHA

WILKER SCHINEIDER DA SILVA CRUZ

WILLIAN DA SILVA

YRLENE SOUZA CHUNHA

ZIDANE MONTEIRO DE OLIVEIRA

ZILDA WERNECK MOREIRA