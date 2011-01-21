Ao menos 400 pessoas continuam desaparecidas na região serrana do Rio

Pedro Dantas - O Estado de S. Paulo,
21 Janeiro 2011 | 09h37
atualizado às 15h45 de 23/01
RIO - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Programa de Identificação de Vítimas (PIV), já contabiliza 400 pessoas desaparecidas na região serrana do Rio, em decorrência das chuvas.
De acordo com o MP, as informações registradas por parentes e amigos são checadas com dados de hospitais e IML. Com 195 desaparecidos, Teresópolis lidera a lista. Em Nova Friburgo, 134 pessoas ainda não foram encontradas. 32 moradores desapareceram em Petrópolis, 4 em Sumidouro, 3 em Bom Jardim, um São José do Vale do Rio Preto e 31 pessoas ainda não foram encontradas em localidades não informadas.
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* Veja abaixo a relação parcial dos desaparecidos:
ADÃO PATRICK SOUZA DE CARVALHO
ADRIANA BALONECKER CIRINO COELHO
ADRIANO JOSE MONTEIRO
ADRIELE MORAES
ALBANO SELLIS
ALDENIR JOSÉ DA SILVA
ALESSANDRA CÂMARA DE OLIVEIRA
ALESSANDRO SANTOS PEREIRA
ALEXANDRINHO TEXEIRA JÚNIOR
ALINE DE ALMEIDA SILVA
ALINE TARDI DA SILVA
AMANDA DE MIRANDA CARVALHO
AMARILDO BRAVO
ANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA
ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES
ANA CLARA MOURA DE OLIVEIRA
ANA GABRIELA WERNECK DA SILVA
ANA GABRIELE MOREIRA DA SILVA
ANA LÚCIA
ANA LÚCIA DE OLIVEIRA
ANA PAULA RAMOS FERREIRA
ANA TEIXEIRA RAMOS
ANDERSON DA ROSA SILVA JUNIOR
ANDREIA TARDI DA SILVA
ANELMA MONTEIRO DE SOUZA
ANGELA CIQUEIRA DA SILVA
ÂNGELA CRISTINA MOREIRA LESSA
ANGELE LOPES MARIA
ANGELO
ÂNGELO LOPES MAIA
ANTONIO BARBOSA FILHO
ANTONIO BARROCO DA SILVA FILHO
ANTONIO CAMELO DA SILVA
ANTÔNIO CARLOS LIPPI DA SILVA
ANTÔNIO CARLOS MULLER FRANCISCHIN
ANTONIO EVALDO R. FREIRE
ANTONIO MARQUES DA SILVA
ANTÔNIO PAULO SANTOS NUNES FERREIRA
ARLETE COSTA DA SILVA
ASSIS CARLOS FAGUNDES
AURÉLIO DA MOTTA PAIVA
AXEL ERTHAL DE CARVALHO
BARBARA RIBEIRO CAIFMAN SILVA
BETINA RIBEIRO CAIFMAN SILVA
BIANCA RIBEIRO CAIFMAN SILVA
BRENDA APARECIDA DA SILVA VIEIRA
BRUNA WEINECK
BRUNA WERNECK DE BARROS MOREIRA
BRUNO C MARTINS
BRUNO ROBERTO DA SILVA
CAETANA DA COSTA TARDIN
CAIO RODRIGO
CARLOS ALBERTO DE CARVALHO ESTEVES
CARLOS DA SILVA RIBEIRO SILVA
CARLOS HENRIQUE ARAÚJO
CARLOS HENRIQUE MENDES
CARLOS JOSIVAN LAURINDO
CARLOS ORLANDO ANDRADE DA SILVA
CARLOS REINARD KOHFER
CARMELITA FERREIRA DE QUEIROZ
CARMEN MAGALHÃES
CAROLINE AMORIN DA SILVA
CAROLINE DA SILVA B. DE OLIVEIRA
CAUAN DUTRA DE PAIVA
CECILIA DE SOUZA
CELIA MACHADO DA SILVA
CELIA TARDI DA SILVA
CILENE SOUZA CUNHA
CÍNTIA CARNEIRO DE MELO
CIRO FRANCISCO DA SILVA
CLAUDIA
CLÁUDIA CRISTINA MUNT MIRANDA
CLAUDIA MARCIA
CLAUDIA SILVA CRUZ
CLÉA ESMERALDA BARBOSA
CLEBER SOUZA PECLES
CLÉBIO FROTTÉ PIMENTEL
CLEDIR ROSA DA SILVA
CLEIDIR DA SILVA
CLEIR SOARES DE SOUZA
CLEITON LOPES BORGES
CONCEIÇÃO DA SILVA BASÍLIO
CREUZA MENDES
CRISTOVAL BOTELHO LOPES
DAIANA MENDES CHAGAS
DANIEL AMORIM DA SILVA
DANIEL DE OLIVEIRA LOURENÇO
DANIEL QUEIROZ DE ALMEIDA
DANIELA CARDOSO GOMES
DANIELMA CARDOSO GOMES
DARLENE SOUZA CHUNHA
DAVI
DAVI DA SILVA VIANA
DAYANE MATTOS
DEJANINE DA SILVA
DELIO FERNANDO PEREIRA
DENISE SOUZA
DIANA LOPES RODRIGUES
DIANA MENDES CHAGAS
DILCEMAR CASTELO BRANCO
DILZA PACCHINI
DJALMA JOÃO DOS SANTOS
DJÃO DIAS VAZ DA SILVA
DOLORES RODRIGUES PAIVA
DULCINEA CANTO DA SILVA
EDGAR CUSTODIO FARIA
EDLA MARQUES DO AMARAL PIMENTA
EDMUNDO MACHADO NOGUEIRA
EDNA APARECIDA DA SILVA
EDRIANO LOURENÇO DA SILVA
EDSON BARBOSA DA SILVA
EDUARDO DE OLIVEIRA
EDUARDO FLORENTINO DE BRITO
EDUARDO MARTINS
EDUARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA
ELAZI ALVES
ELECYR DA ROSA PINHO
ELIETE PEREIRA CAMPOS
ELISANGELA COSTA E SILVA
ELIZANGELA
ELOA AFONSO MATHIAS
ELTON
ELZA DA CRUZ SANTOS
ELZA DA SILVA SOUZA
EMÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA
EMILIANA OLIVEIRA DA SILVA
ENI FONSECA DA SILVA
ENI FRANCISCA DA SILVA CUNHA
ERIK RANGEL DUARTE
EVA ROSA DA SILVA LIMA
EVANDRO CORREIA RIBEIRO
EVELYN RANGEL DUARTE
FABIANO
FÁBIO LAMBLER DO ESPIRITO SANTO
FELIPE BARBOSA SIESS JR.
FILOMENA FELIX DE OLIVEIRA
FLAVIA DE PAULA
FLÁVIO FERREIRA DA SILVA
FLORENTINO RODRIGUES FERREIRA
GABRIELE MARTINS
GENY LOPES XAVIER
GERALD MONTEIRO OLIVEIRA
GESI QUEIROZ LOUVISE
GESSI CARLOS
GETÚLIO SIQUEIRA LIMA
GIOVANNA RIBEIRO CAIFMAN SILVA
GISELE COELHO BARBOSA
GUILHERME AMORIN DA SILVA
GUIOMAR BORGES CARNEIRO
GUSTAVO CUNHA DE SOUZA
GUSTAVO RIMES
HELENA ALVES FONTES
HÉLIO RICARDO LIMA DA SILVA
HELIO RODRIGUES DE PAULA
HERCÍLIO VIANA DA SILVA
HERODIAS MACHADO DE MORAES
HIASMIM DUTRA DE PAIVA PFISTER
HUGO AMARAL
IARA DA SILVA CARNEIRO
IDAIR DE SOUZA GUERRA
IGOR RODRIGUES DA SILVA
ILDA MIRANDA MARQUES
IRACEMA MURR
IRANI DA SILVA LEITE
ISAAC AFONSO VIEIRA
ISAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS AFONSO
ISAÍAS
ISAQUE DA SILVA
ISRAEL MENDES TELLES
IVAN DEOLINDO DA SILVA
IVANA MENDES PINA
JAMES ROBERT BRABNER
JAMILTON RODRIGUES DE AGUIAR
JESUSLAINE REIS PAIVA
JOÃO ALEX
JOÃO BATISTA DA SILVA
JOÃO BATISTA INEZ
JOELMA MARQUES DA SILVA
JOICIANE SILIBRI CUNHA
JONAS FERNANDES COELHO
JORGE DE FREITAS RIBEIRO
JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA
JOSÉ CARLOS BALBINO
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
JOSÉ CARLOS MENDES
JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
JOSÉ DA SILVA
JOSE DE SOUSA
JOSÉ FERREIRA DA SILVA
JOSÉ JOÃO HERDY
JOSÉ LISBOA
JOSÉ MARIA DE SOUZA
JOSE MARIANO
JOSÉ MAURÍCIO VIEIRA
JOSÉ NILSON MENDES
JOSÉ TATAGIBA
JOSEANE MATTOS
JOSELDA DOMINGUES BENTO
JOSELIO COELHO BARBOSA
JOSIEL NUNES SÁ
JUACILE BARROSO DE AZEVEDO
JUAN FERREIRA
JUAREZ SHUENCK DA SILVA
JUCINEI GUEDES DA SILVA
JULIANA CONCEIÇÃO DE MEDEIROS
JULIANA COSTA ALMEIDA
JULIANO DA SILVA RIBEIRO
JULIANO DE FREITAS ANDRE JUNIOR
JUSSARA AURELINA DA SILVA
JUSSARA PINHEIRO DA ROSA SILVA
KAILANI DE OLIVEIRA SILVA
KÁTIA ALMEIDA DE OLIVEIRA
KÁTIA CANTO DE CASTRO
KAUA RODRIGUES LOPES
LAIS DA SILVA CARDINOT
LAYO BARROS LIPPI
LEANDRO DOS SANTOS CUNHA
LEANDRO MAURAT RAMOS
LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS AFONSO
LEONARDO VICTOR DA COSTA SHUAB
LETICIA DA ROCHA M. RAMOS
LILEM DA CONCEIÇÃO
LIZABEL LUIZA SIQUEIRA
LOUDES COUTINHO PERRUT
LUANA
LUANA COSTA ALMEIDA
LUCAS DA SILVA COSTA
LUCIA ELEIA PEREIRA
LUCIA LOPES LRA HERDY
LUCIA RIBEIRO
LUCIENE DOS SANTOS
LUCINÉIA PEREIRA
LUDIMILA ERTHAL
LUGDERO GODINHO RAMOS
LUIS ANTONIO INEZ
LUIS CARLOS DE SOUZA
LUIZ CARLOS ALVES MOREIRA
LUIZ CARLOS DALIA DE JESUS
LUIZ CARLOS GOMES VERMELINGER
LUIZ DIAS WALLARDN
LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRÉ
LUIZA HELENA SOUZA ARAÚJO
LUZ CARLOS DE SOUZA
MACILENE PEDRO MINEIRO
MAGNO RAMOS FERREIRA
MAIARA DE OLIVEIRA SANTOS
MANOEL CANTO DE OLIVEIRA
MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO
MANOEL PEREIRA
MANOEL RODRIGUES FRANCO
MARCELA MARIANO
MARCELO AMORIN DA SILVA
MÁRCIO ANTÔNIO GREGÓRIO DE SOUZA
MARCIO OTAVIO FERNANDES
MARCOS AURELIO MONTEIRO
MARCOS FURTADO
MARCOS JEFFERSON DE LIMA SILVA
MARCOS VINICIOS AMARANTE DE OLIVEIRA
MARGARETH
MARI
MARIA AMELIA ALPINO MORAES
MARIA ANGÉLICA MAIA DE OLIVEIRA
MARIA APARECIDA VIEIRA
MARIA AUGUSTA TEIXEIRA PINHEIRO
MARIA AUXILIADORA QUEIROZ
MARIA BARBARA RAMOS
MARIA BÁRBARA RAMOS DE OLIVEIRA
MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA LOURENÇO
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MILHORAENS
MARIA DA GLÓRIA ÂNGELO BOUSQUET
MARIA DAS GRAÇAS ALVES
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
MARIA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO
MARIA DE FÁTIMA
MARIA DE FÁTIMA GREGÓRIO PASSOS
MARIA DE FÁTIMA SANTOS PEREIRA
MARIA DE FÁTIMA TARDIN
MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA AFONSO
MARIA DE LOURDES ANDRÉ
MARIA DE OLIVEIRA SILVA
MARIA DO CANTO ACKLEY
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS
MARIA EDUARDA MACIEL JESUS
MARIA FURTADO
MARIA GENÉSIA DA SILVA CARVALHO
MARIA JOSÉ DA SILVA
MARIA JOSE DE SOUZA
MARIA JULIA DA SILVA MELO
MARIA LUIZA TARDIM
MARIA MADALENA DOS SANTOS
MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA
MARIA OLIVEIRA SILVA
MARIA PAULA DE JESUS GOMES
MARIANA CRISTINA
MARIANA GARCIA BARBOSA
MARIANGELA DA SILVA
MARIARA DE OLIVEIRA DE CARVALHO
MARIETA PENHA PEREIRA
MARITZA DE SOUZA CORREIA
MARTA BRAVO GONÇALVES
MARTA COSTA ALMEIDA
MARTA HELENA G. DA PONTE
MATEUS BRITO OLIVEIRA
MATEUS CANTO DA SILVA
MATHEUS
MAURICIO MARQUES DA SILVA
MAURILIA MENDES
MAXIMILIANO DE SIMAS
MAYCON COELHO FERRAZ
MAYCON NOGUEIRA CUNHA DA SILVA
MAYRON DE JESUS PAULA
MIKSON GUIMARAES OLIVEIRA
MOISES DA SILVA
MONACO GAMA E SILVA
MONALISA CARDINAL NUNES FERREIRA
MONICA ANGELO DE SOUZA MADUREIRA
NADIR CASTORINA SIQUEIRA
NATALI SOUZA CUNHA
NATALIE BALONECKER ANDRADE
NILO LEITE SEBASTIÃO
OSMAR DA SILVA
PABLO HENRIQUE MARQUES DO AMARAL PIMENTA
PATRÍCIA PEREIRA
PAULO JOSE DEMIER
PAULO SÉRGIO NUNES SÁ
PEDRO FELIPE HONORATO DOS SANTOS
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ANDRE
PERGFENTINO PAULO MARTINS
PROCÓPIO CASTELO BRANCO
RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA
RAFAEL FERREIRA SOARES
RAFAEL TEIXEIRA SOARES
RAFAELA BARBOSA DE ALMEIDA
RAIANE MURAKAMI DA COSTA
REBECA OLIVEIRA SILVA
REGINALDO JOSÉ DOS SANTOS
REINALDO RODRIGUES DE AQUINO
RENATA FERREIRA
RENATO DOS SANTOS
RENATO FARIAS BACHINI
RENILDO RODRIGUES DE AQUINO
RITA APARECIDA LOPES BARBOSA
RITA DE CASSIA
ROBERT
ROBERTO LISBOA
ROBERTO NUNES ROCHA
ROBERTO SAMPAIO CABRAL
ROBSON DE PAULA ALMEIDA
RODRIGO
RODRIGO DE ARAUJO
RODRIGO DE ARAÚJO
RODRIGO RUNFINO DOS PRAZERES
ROGÉRIA DA CUNHA EUCLIDES
ROMILDO OUVERNEY
RONIS FRANCISCO DA SILVA
ROSA LISBOA
ROSA PACCHINI
ROSA RABELLO CASTELO BRANCO
ROSANA DA ROCHA HENRIQUE
ROSÂNGELA GRACIELE DA ROCHA MAGALHÃES
ROSELI RAMOS FERREIRA
ROSELY DE ARAÚJO
ROSEMERE SOUZA
ROSILENE DE ARAÚJO
RUTH ANGELO SOUZA
SABRINA DA SILVA
SABRINA PEREIRA RANGEL
SAMANTA APARECIDA NOGUEIRA GRANITO
SANDRA DA SILVA MENDES
SARA AFONSO VIEIRA
SARA REBOUL
SEBASTIÃO AZEVEDO
SÉRGIO BRAGA FERREIRA TAVARES
SIFRORA DOS SANTOS PEREIRA
SILAS RAMOS LOPES
SILVIA REJANE PEREIRA DA SILVA
SIMONE APARECIDA DA COSTA
SIMONE SIQUEIRA CORREA REIS
SOLANGE CASTELO BRANCO DE ALMEIDA
SOLANGE DE SOUZA CASTRO
SOLENE DE SOUZA
SÔNIA CRISTINA DOS SANTOS
SÔNIA DE JESUS
SÔNIA MURR AZEVEDO
SULAMITA DA SILVA
SUZETE LAURINDO DA SILVA
TAÍS REGINA DA SILVA ANDRÉ
TAMIRES GARCIA DE JESUS
TÂNIA ELIONAI BRAGA GOMES
TARCISIO PECLES
TATIANE FREZZ
TELMA CLARO MARTINS
TERESA CRISTINA DE JESUS VIDAL
TERESA DE FÁTIMA RIBEIRO PINHEIRO
THYNA NARCISO
VALDECI CARMO ARAÚJO
VALTER INÁCIO DA SILVA
VANESSA SOUZA PECLES FERREIRA
VICENTE JOSE DA COSTA CAÇADOR
VICTOR HUGO ROCHA
VILMA SANTOS ROCHA
VIRGÍNIA
VITOR RODRIGUES DE SOUZA
VITÓRIO BITENCOURT MIRANDA
WAGNER CALDAS CANELLAS
WALDEMYR MARIA NEVES
WALTER FERNANDES DA SILVA
WANDERSON CARDOSO GOMES
WELLERSON DA SILVA
WESLEY SOUZA CHUNHA
WILKER SCHINEIDER DA SILVA CRUZ
WILLIAN DA SILVA
YRLENE SOUZA CHUNHA
ZIDANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
ZILDA WERNECK MOREIRA
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