Ao menos dez manifestações estão marcadas para esta terça-feira no País

SÃO PAULO - Manifestações continuam a mobilizar o País nesta terça-feira, 25. Pelo menos dez delas acontecerão durante o dia, três em São Paulo. A de maior vulto é a organizada pelo coletivo Periferia Ativa. Serão três locais de concentração: praça do Campo Limpo, Estação Capão Redondo do Metrô, na zona sul, e Estação Guaianases da CPTM, na zona leste. O ato está programado para as 7h. Em sua página oficial, o Periferia Ativa defende, entre outras causas, tarifa zero para o transporte público, redução do custo de vida e saúde e educação "padrão FIFA". Em São José dos Campos, haverá protesto organizado pelo Movimento Passe Livre da cidade a partir das 16h. O município já teve duas reduções de passagem este mês. Passou de R$ 3,30 para R$ 3.20 e na última quinta-feira foi decidido o preço de R$ 3, que entrou em vigor nesta segunda-feira. Porém, o MPL-SJC quer que a tarifa diminua ainda mais.

Em São Paulo também haverá protestos contra o preço das passagens em Ribeirão Preto, a partir de 18h no Teatro São Pedro; em Itatiba, a partir das 17h na praça da Bandeira; Vargem Grande Paulista, a partir das 17h no Ginásio Municipal de Esportes; em São Carlos, na praça do Mercado a partir das 12h; e Taboão da Serra, na praça Nicola Vivilechio, às 17h.

No Rio de Janeiro, o município de Mangaratiba terá manifestação contra "os preços abusivos e as péssimas condições de uso" do transporte coletivo da cidade. O ato será às 17h, no centro. Em Contagem, Minas Gerais, também haverá mobilização pedindo a redução da tarifa do transporte coletivo a partir das 8h em frente ao fórum do município. Já em Florianópolis, o coletivo Frente de Luta pelo Transporte organiza protesto na Catedral da Praça XV às 16h. Eles exigem a tarifa zero na capital catarinense.