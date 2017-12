Ao tentar separar briga entre os pais, menino morre baleado no RS

PORTO ALEGRE - Ao tentar apaziguar uma briga entre a mãe e o pai, um menino foi baleado no peito na madrugada desta segunda-feira, 24, no interior do Rio Grande do Sul. Hérik Noguez da Silva, de 12 anos, morreu a caminho do hospital. O caso aconteceu na pequena cidade de Cerrito, no sul gaúcho, próximo a Pelotas.

Segundo testemunhas, Hérik vivia coma mãe e dois irmãos em uma casa no bairro Charqueada. O garoto frequentemente recebia visitas do pai, de quem a mãe é separada. Na madrugada desta segunda, os adultos iniciaram uma discussão. Armado com um revólver de fabricação argentina, o homem, que não teve o nome revelado, ameaçava se matar.

Hérik tentava acalmar os ânimos, mas sua mãe avançou contra o pai. Durante a luta, o revólver disparou. Os dois adultos foram presos em flagrante. O homem por porte ilegal de arma e a mãe, por homicídio culposo (quando não há intenção).

Na tarde desta segunda-feira, a mulher foi liberada depois de pagar fiança de R$ 1,5 mil. O delegado entendeu que a mãe não teve intenção de matar o filho e, por isso, ela deve responder em liberdade. O homem permanece preso.