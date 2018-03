'Aos traidores, a degola', será o lema do mineiro Aécio Neves decidiu que, em Minas, a campanha terá um lema particular: "Aos traidores, a degola." O ex-governador encomendou um "carão" em dois aliados que prestigiaram a primeira investida da petista Dilma Rousseff no Estado. A reprimenda atingiu o prefeito de Moeda, Janio Acir Moreira (DEM),por conta da aliança nacional de seu partido com o PSDB, em torno de Serra. Ele já sabe que, se homenagear a petista novamente, será vetado no palanque tucano. A prefeita de Lamim, Ariane Pedrosa (PR) - cujo partido está aliado ao PT na eleição presidencial - recebeu a mesma advertência. Ela terá de escolher "o lado" que quer ficar. / C.S.