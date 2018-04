Apagão afeta todo o Estado de Goiás

SÃO PAULO - Um apagão atingiu o estado de Goiás na tarde desta quinta-feira, 29. Segundo a companhia responsável pela distribuição de energia, Celg, a interrupção aconteceu por volta das 13h40 e durou cerca de 30 minutos.

Por volta das 15h, a energia já havia sido restabelecida na maior parte do estado. Ainda não há informações sobre o que causou o problema, mas de acordo com a assessoria de imprensa da Celg, os técnicos da empresa já estão coletando dados para esclarecer o apagão.

O presidente da Celg e vice-governador de Goiás, José Eliton, publicou em seu twitter que a falha teria sido causada pelo desligamento de duas subestações de Furnas em Aparecida de Goiânia. Como as subestações fazem parte do sistema nacional de energia, a responsabilidade seria do Operador Nacional do Sistema. Segundo a assessoria de imprensa do ONS, o problema está sendo investigado e um relatório deve ser elaborado em cerca de três dias após reunião entre todos os envolvidos.

Texto atualizado às 16h01 para acréscimo de informações