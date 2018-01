Apagão deixa 60% do Distrito Federal sem luz Um apagão atingiu Brasília na tarde de ontem e deixou às escuras o centro da capital, incluindo Palácio do Planalto, ministérios e Congresso. Na Câmara, a sessão foi suspensa. O apagão foi provocado pelo desligamento na subestação Brasília Sul, pertence a Furnas. Até o início da noite, não se sabia a causa do desligamento. O apagão deixou sem luz 60% do DF.