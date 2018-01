Apaixonados pelas artes Se ainda não viu, vá correndo ver as obras do Masp (Avenida Paulista, 1.578, tel. 3251-5644). As telas de Pablo Picasso, O Retrato de Suzanne Bloch, e Candido Portinari, O Lavrador de Café, já estão expostas, como antes do furto, ocorrido em 20 de dezembro. É além de tudo um bom pretexto para ver no primeiro e no segundo subsolos a exposição do japonês Tetsumi Orimoto. Na Casa das Rosas (Avenida Paulista, 37, tel. 3285-6986), hoje haverá programação especial com apresentações musicais. De quebra, dá para se inscrever num curso de verão de poesia e, se sobrar tempo, dar alguns passos a mais na avenida e ficar antenado com a exposição Futuro do Presente, no Itaú Cultural (149, tel. 2168-1700), que tem obras de Nelson Leirner, Paulo Bruscky e Cildo Meirelles. Na região central, a Pinacoteca (Praça da Luz, 2, tel. 3324-1000) é passeio obrigatório, com direito a um agradável café nos jardins da praça. No mesmo endereço, mas ao lado da histórica Estação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa (tel. 3326-0775) traz uma importante exposição sobre Gilberto Freyre, Intérprete do Brasil. A alguns quarteirões fica o Museu de Arte Sacra (Avenida Tiradentes, 676, tel. 3326-1373), com mais de 4 mil peças em ouro, prata e madeira, o melhor acervo do gênero no País. E, bem no centro histórico, o Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Penteado, 112, tel. 3113-3651), com montagens e filmes, é local de parada obrigatória. O Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000, tel. 3383-3402) tem programação variada, com músicas, cinema, oficinas e cursos. São Paulo oferece ainda dois museus de arte contemporânea - o MAC Ibirapuera (Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, tel. 5573-5255) e o MAC USP (Rua da Reitoria, 160, tel. 3091-3039). Já o Mube (Avenida Europa, 218, tel. 3081-8611) abriu agora espaço para o fotógrafo David LaChapelle, com suas criações de ambientes bizarros. Tem muito mais, só este espaço - o do texto - é que acabou.