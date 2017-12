Aparece apostador que ganhou R$ 48 milhões da Mega Sena O apostador que acertou sozinho as seis dezenas do concurso 847 da Mega Sena retirou seu prêmio de R$ 40 milhões nesta segunda-feira. Ele pediu à Caixa Econômica Federal sigilo sobre sua identidade e sobre o que fez com o dinheiro. Sabe-se apenas que deixou de ganhar mais R$ 48 mil por não ter aplicado a fortuna na poupança, um investimento conservador, durante os quatro dias em que não reclamou seus milhões. A identificação de um vencedor acabou com uma falsa caça ao tesouro deflagrada no sábado, quando o motorista desempregado Antônio Valdir, de 47 anos, disse ter perdido o bilhete com as dezenas sorteadas. Animadas com a perspectiva de achar o passaporte para a fortuna, algumas pessoas passaram o final de semana procurando o extrato da aposta nas ruas por onde Valdir disse ter transitado, numa busca infrutífera.