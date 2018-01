Aparecida amanhece lotada para a Festa da Padroeira

O Santuário Nacional amanheceu lotado no dia da festa de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. Logo nas primeiras horas da manhã já era grande a fila de fiéis para a visitação à imagem da santa.

No dia em que são esperadas 150 mil pessoas, a fé de muitos romeiros se renova, seja para pedir alguma graça ou para agradecer, como é o caso do aposentado Benedito Carlos Faria, de 60 anos, que saiu de madrugada de Taubaté pedalando e chegou a Aparecida ao amanhecer.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Vim aqui agradecer o resgate do meu filho que há 12 anos, desde que perdeu a mãe, caiu nas drogas e graças a Nossa Senhora ele saiu dessa”, comentou ao lado do outro filho. “Esta foi a primeira de muitas vezes que pretendo vir aqui no 12 de outubro para agradecer a vida do meu irmão”, contou Alexandre José Faria, que fez o percurso de bicicleta Taubaté-Aparecida pela primeira vez.

Para a principal missa do dia são aguardadas 35 mil pessoas. Estão confirmadas as presenças do governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Paulo Skaf, e do deputado Protógenes Queiroz (PC do B), além de políticos da região do Vale do Paraíba.