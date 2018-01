Apenas "fatores extraterrestres" podem impedir promessas, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na manhã desta quinta-feira que só "fatores extraterrestres" o impedirão de cumprir promessas de campanha e de governo. "Não sei se conseguiremos fazer tudo o que precisa ser feito. Possivelmente, tenho dúvidas", afirmou Lula. "Não será por falta de esforço, de compromisso e lealdade aos princípios que nos fizeram chegar à Presidência que não vamos cumprir. Se não cumprirmos é por que haverá fatores extraterrestres", disse o presidente, em discurso a uma platéia de educadores, no I Congresso Interamericano de Educação em Direitos Humanos, em Brasília. Lula voltou a criticar indiretamente o governo de Geraldo Alckmin, em São Paulo, seu principal adversário na eleição presidencial. Segundo ele, a educação no Estado não conseguiu boa colocação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). "No Enem, o Estado mais rico da nação ficou em 8º lugar. Isso significa que em termos de educação precisamos melhorar muito este país", afirmou. O candidato à reeleição também reclamou da Justiça Eleitoral, que teria proibido o governo de distribuir cartazes convidando estudantes para participarem das Olimpíadas da Matemática. Segundo o presidente, ainda assim, só neste ano 14 milhões de estudantes se inscreveram para as olimpíadas. Lula voltou a afirmar que não adianta o país crescer sem distribuir renda. Segundo ele, é preciso uma distribuição de renda e uma melhoria da educação para dar uma "resposta" aos anseios da sociedade.