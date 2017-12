Apenas três países adotam sistema majoritário

Dos países desenvolvidos, apenas o Japão já experimentou essa modalidade, na qual são eleitos os deputados mais votados, independentemente do desempenho de seus partidos. Em 1964, porém, os japoneses adotaram o sistema proporcional, similar ao utilizado atualmente pelo Brasil.

O sistema também já foi adotado e abandonado por dois outros governos asiáticos: Coreia do Sul e Taiwan.

No Brasil do Império e da República Velha, entre 1824 e 1930, houve eleições para a Câmara dos Deputados organizadas em torno de variantes do sistema majoritário. Em 1932, o País optou por um modelo misto, com parte dos representantes eleita pelo sistema proporcional.